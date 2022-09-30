Байден заявил о решении признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ

Соединенные Штаты считают, что ход мировой истории в ближайшие десятилетия будет в значительной степени определяться событиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Вашингтон намерен наращивать сотрудничество с расположенными там островными странами и терри

Соединенные Штаты считают, что ход мировой истории в ближайшие десятилетия будет в значительной степени определяться событиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Вашингтон намерен наращивать сотрудничество с расположенными там островными странами и территориями и признать суверенитет Островов Кука и Ниуэ.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с таким заявлением выступил на состоявшемся в Вашингтоне совместном саммите США и островных государств Тихого океана американский президент Джо Байден.

Глава Белого дома напомнил, что партнерство США с островными территориями в этой части света способствовало разгрому милитаристской Японии и завершению боевых действий на Тихом океане в ходе Второй мировой войны. "И сегодня безопасность на Тихом океане остается для нас столь же критически важной и, надеюсь, для вас тоже. Безопасность Америки и, откровенно говоря, всего мира зависит от вашей безопасности и от безопасности тихоокеанских островов", - сказал другим участникам нынешней встречи на высшем уровне глава вашингтонской администрации.

"Мы также делаем несколько важных дипломатических шагов. Горд объявить, что после соответствующих консультаций мы признаем Острова Кука и Ниуэ в качестве суверенных государств. И мы настроены на успешное завершение переговоров по соглашению о свободной ассоциации с тремя нашими самыми близкими партнерами в регионе - Федеративными Штатами Микронезии, Республикой Маршалловы Острова и Республикой Палау", - отметил американский лидер. Острова Кука и Ниуэ имеют статус государств, ассоциированных с Новой Зеландией.