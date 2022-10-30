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Байден заявил о рекордном сокращении дефицита бюджета США

Байден заявил о рекордном сокращении дефицита бюджета США США столкнулись с крупнейшим в истории страны годовым сокращением дефицита бюджета — до 1,4 трлн долларов.
Другие страны
30 октября 2022 г. 09:47
Байден заявил о рекордном сокращении дефицита бюджета США

США столкнулись с крупнейшим в истории страны годовым сокращением дефицита бюджета — до 1,4 трлн долларов.

Как передает Report, об этом сообщил американский президент Джо Байден на своей странице в Twitter.

"Дефицит сократился до 1,4 триллиона долларов в текущем году. Это стало крупнейшим годовым падением в американской истории", — написал Байден.

В то же время президент США не согласился с тем, что предлагаемая представителями республиканской партии мера по снижению налоговой нагрузки на граждан и предприятия станет эффективной. Напротив, это может привести к дополнительному увеличению дефицита бюджета еще примерно на 3 трлн долларов.

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