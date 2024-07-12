Байден заявил о прогрессе в достижении сделки между Израилем и ХАМАС

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС согласовали план сделки о прекращении огня в секторе Газа, осталось проработать детали.

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС согласовали план сделки о прекращении огня в секторе Газа, осталось проработать детали.

Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

"Шесть недель назад я изложил детальный план, который был одобрен Советом Безопасности ООН и Группой семи. Теперь эта основа была согласована с Израилем и ХАМАС, поэтому я направил мою команду в регион, чтобы проработать детали", - сказал он.

Он также отметил, что в сделке все еще необходимо заполнить пробелы, но в целом тенденция прослеживается позитивная. "Мы добиваемся прогресса. Тенденция позитивная, и я полон решимости добиться заключения этого соглашения и положить конец этой войне, которая должна закончиться сейчас", - подчеркнул он.