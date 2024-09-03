Байден заявил о продолжении переговоров по перемирию в Газе

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа продолжаются.

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа продолжаются.

Как передает Report , это подтвердил в беседе с журналистами в Белом доме перед отбытием в Питтсбург (штат Пенсильвания) президент США Джо Байден.

"Мы все еще ведем переговоры", - заявил президент, отвечая на вопрос о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы добиться перемирия в секторе Газа и освобождения заложников радикального палестинского движения ХАМАС.

У Байдена также поинтересовались мнением о высказываниях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на пресс-конференции. "Мы все еще участвуем в переговорах. Не с ним, а с моими коллегами из Катара и Египта", - ответил глава администрации США.

От дальнейших комментариев и пояснений он воздержался.