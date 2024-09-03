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Байден заявил о продолжении переговоров по перемирию в Газе

Байден заявил о продолжении переговоров по перемирию в Газе Переговоры о прекращении огня в секторе Газа продолжаются.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 00:46
Байден заявил о продолжении переговоров по перемирию в Газе

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа продолжаются.

Как передает Report, это подтвердил в беседе с журналистами в Белом доме перед отбытием в Питтсбург (штат Пенсильвания) президент США Джо Байден.

"Мы все еще ведем переговоры", - заявил президент, отвечая на вопрос о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы добиться перемирия в секторе Газа и освобождения заложников радикального палестинского движения ХАМАС.

У Байдена также поинтересовались мнением о высказываниях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на пресс-конференции. "Мы все еще участвуем в переговорах. Не с ним, а с моими коллегами из Катара и Египта", - ответил глава администрации США.

От дальнейших комментариев и пояснений он воздержался.

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