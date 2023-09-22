Байден заявил о передаче Украине партии ракет ATACMS

Президент Джо Байден сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят небольшое количество ракет большой дальности ATACMS.
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Представители Министерства обороны США заявили, что у Америки для Украины нет избыточных запасов ATACMS. Кроме того, некоторые в Вашингтоне сопротивляются поставкам так называемого "атакующего оружия", из опасения, что оно приведет к расширению войны с Россией. Представитель Конгресса заявил, что всё ещё ведутся дебаты о том, какой тип ракеты будет отправлен и сколько будет поставлено Украине.