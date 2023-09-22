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Байден заявил о передаче Украине партии ракет ATACMS

Байден заявил о передаче Украине партии ракет ATACMS Президент Джо Байден сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят небольшое количество ракет большой дальности ATACMS.
Другие страны
22 сентября 2023 г. 19:29
Байден заявил о передаче Украине партии ракет ATACMS

Президент Джо Байден сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят небольшое количество ракет большой дальности ATACMS.

Как передает Report, об этом сообщают NBC News со ссылкой на трех американских чиновников и представитель Конгресса, которые знакомы с ходом дискуссий о поставках вооружения Киеву в Белом Доме.

Представители Министерства обороны США заявили, что у Америки для Украины нет избыточных запасов ATACMS. Кроме того, некоторые в Вашингтоне сопротивляются поставкам так называемого "атакующего оружия", из опасения, что оно приведет к расширению войны с Россией. Представитель Конгресса заявил, что всё ещё ведутся дебаты о том, какой тип ракеты будет отправлен и сколько будет поставлено Украине.

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