О нас

Байден заявил о необходимости уничтожения ХАМАС

Байден заявил о необходимости уничтожения ХАМАС Глава США Джо Байден высказал убеждение в том, что радикальная группировка ХАМАС должна быть полностью уничтожена.
Другие страны
16 октября 2023 г. 05:47
Байден заявил о необходимости уничтожения ХАМАС

Глава США Джо Байден высказал убеждение в том, что радикальная группировка ХАМАС должна быть полностью уничтожена.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBS.

При этом президент сказал, что уничтожение ХАМАС не должно повлечь за собой ликвидацию идеи создания Палестинского государства.

Так, отвечая на вопрос тележурналиста о том, нужно ли полностью уничтожить ХАМАС, Байден сказал, что он согласен с уничтожением этой группировки. При этом американский лидер отметил необходимость существования палестинской власти. Президент США подчеркнул, что нужен путь для существования Палестинского государства.

Он напомнил, что на протяжении десятилетий США придерживаются принципа образования в Палестине двух государств. Именно такой подход, считает Байден, создаст рядом с Израилем независимое государство для пяти миллионов живущих в секторе Газа и на Западном берегу Иордан палестинцев.

Байден выразил понимание того факта, что после случившегося нападения в Израиле не сразу одобрят возможность создания независимого Палестинского государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayden: HƏMAS Fələstin xalqını təmsil etmir və tam zərərsizləşdirilməlidir

Самое важное

Президент Азербайджана ознакомился со строительством автомобильной дороги Агдам-Физули
ФотоПрезидент Азербайджана ознакомился со строительством автомобильной дороги Агдам-Физули
15 октября 2023 г. 23:36
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжавенд
ФотоИльхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжавенд
15 октября 2023 г. 23:29
Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в Аскеранской крепости
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в Аскеранской крепости
15 октября 2023 г. 23:22
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг в городе Ходжалы и поселке Аскеран
ФотоИльхам Алиев поднял Государственный флаг в городе Ходжалы и поселке Аскеран
15 октября 2023 г. 23:16
Президент Ильхам Алиев побывал в селе Малыбейли Шушинского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев побывал в селе Малыбейли Шушинского района
15 октября 2023 г. 23:10
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в Ханкенди
ФотоИльхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в Ханкенди
15 октября 2023 г. 22:41
Ильхам Алиев: Три клоуна, называвших себя президентом, сегодня ждут заслуженного наказания
Ильхам Алиев: Три клоуна, называвших себя "президентом", сегодня ждут заслуженного наказания
15 октября 2023 г. 19:39
Ильхам Алиев: Мы претворили в жизнь мечту азербайджанского народа
Ильхам Алиев: Мы претворили в жизнь мечту азербайджанского народа
15 октября 2023 г. 19:23
Президент Азербайджана: С 1969 по 1982 год в Карабахе не произошло ни одного неприятного инцидента
Президент Азербайджана: С 1969 по 1982 год в Карабахе не произошло ни одного неприятного инцидента
15 октября 2023 г. 19:12
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ завоевал такую Победу, которая останется с нами навечно
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ завоевал такую Победу, которая останется с нами навечно
15 октября 2023 г. 18:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi