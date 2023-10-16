Байден заявил о необходимости уничтожения ХАМАС

Глава США Джо Байден высказал убеждение в том, что радикальная группировка ХАМАС должна быть полностью уничтожена.

Глава США Джо Байден высказал убеждение в том, что радикальная группировка ХАМАС должна быть полностью уничтожена.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBS.

При этом президент сказал, что уничтожение ХАМАС не должно повлечь за собой ликвидацию идеи создания Палестинского государства.

Так, отвечая на вопрос тележурналиста о том, нужно ли полностью уничтожить ХАМАС, Байден сказал, что он согласен с уничтожением этой группировки. При этом американский лидер отметил необходимость существования палестинской власти. Президент США подчеркнул, что нужен путь для существования Палестинского государства.

Он напомнил, что на протяжении десятилетий США придерживаются принципа образования в Палестине двух государств. Именно такой подход, считает Байден, создаст рядом с Израилем независимое государство для пяти миллионов живущих в секторе Газа и на Западном берегу Иордан палестинцев.

Байден выразил понимание того факта, что после случившегося нападения в Израиле не сразу одобрят возможность создания независимого Палестинского государства.