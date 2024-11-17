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Байден заявил о необходимости предотвращения возможного конфликта США и КНР

Байден заявил о необходимости предотвращения возможного конфликта США и КНР Соединенным Штатам и Китаю необходимо принимать меры для предотвращения гипотетического конфликта, их отношения должны оставаться на уровне соперничества.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 06:36
Байден заявил о необходимости предотвращения возможного конфликта США и КНР

Соединенным Штатам и Китаю необходимо принимать меры для предотвращения гипотетического конфликта, их отношения должны оставаться на уровне соперничества.

Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в гостинице Delfines, где остановилась китайская делегация, на полях саммита АТЭС в Лиме.

"Мы не всегда соглашались друг с другом, но наши разговоры всегда были искренними и откровенными. Мы никогда не насмехались друг над другом. Мы были на равных по отношению друг к другу. И я считаю, что это жизненно важно. Такие разговоры предотвращают просчеты и гарантируют, что соперничество между нашими странами не перейдет в конфликт - пусть будет соперничество, а не конфликт. Это наша ответственность перед нашим народом и, как вы сказали, перед людьми во всем мире.

Мы являемся самым важным альянсом или между нами самые важные отношения во всем мире, и то, как мы ладим друг с другом, может повлиять на весь остальной мир. И поэтому наши две страны не могут допустить, чтобы соперничество переросло в конфликт. Это наша ответственность, и за последние четыре года, я думаю, мы доказали, что такие отношения возможны", - констатировал Байден.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: ABŞ və Çin hipotetik münaqişənin qarşısını almaq üçün tədbirlər görməlidir

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