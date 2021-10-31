Байден заявил о необходимости достаточных поставок энергоносителей

Президент США Джозеф Байден заявил лидерам стран Группы двадцати на саммите в Риме о необходимости обеспечения достаточного уровня предложения на мировых рынках энергоносителей.

Президент США Джозеф Байден заявил лидерам стран Группы двадцати на саммите в Риме о необходимости обеспечения достаточного уровня предложения на мировых рынках энергоносителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом представитель администрации США высокого ранга сообщил журналистам пресс-пула Белого дома, сопровождающим американского лидера в поездке в Европу.

"Президент США поднял вопрос цен на энергоносители. Он подчеркнул, что нам необходимы достаточные поставки энергии в настоящий момент, когда мы осуществляем долгосрочный переход к безуглеродной экономике", - сказал чиновник.

По его словам, вашингтонская администрация использует встречу в Риме как возможность обсудить с ключевыми потребителями энергоресурсов текущую ситуацию на рынке и то, как призвать страны ОПЕК+ "сделать необходимое, когда речь идет о поставках", а также то, что "будет потом, если они (страны ОПЕК+) этого не сделают". Дополнительные подробности представитель администрации приводить отказался.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил журналистам, что Байден во время саммита Группы двадцати в Риме намерен обсудить топливный кризис с представителями стран, являющихся основными потребителями энергоресурсов.