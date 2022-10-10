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Байден заявил о намерении Запада усиливать давление на Россию

Байден заявил о намерении Запада усиливать давление на Россию Коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.
Другие страны
10 октября 2022 г. 21:20
Байден заявил о намерении Запада усиливать давление на Россию

Коллективный Запад намерен усиливать давление на Россию, в том числе за счет санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

С таким заявлением выступил в понедельник президент США Джо Байден в связи с нанесением Россией массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

"Нынешние атаки (России) лишь укрепляют нашу приверженность тому, чтобы стоять (плечом к плечу) с народом Украины столько, сколько требуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим навязывать России издержки за ее агрессию...", - говорится в письменном заявлении Байдена. При этом американский лидер утверждает, что Россия несет ответственность за "зверства и военные преступления", и отмечает, что США настроены на то, чтобы "привлекать (президента Владимира) Путина и Россию к ответственности" за это, "предоставлять поддержку, необходимую украинским силам", чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу.

По словам Байдена, "США решительно осуждают нанесенные сегодня Россией ракетные удары в Украине, в том числе в Киеве". В результате этих ударов были "уничтожены цели, не имевшие военного назначения", полагает глава администрации США. Кроме того, Байден призвал Россию "немедленно положить конец" военным действиям в Украине, являющейся, по его мнению, "неспровоцированной агрессией", и вывести свои войска с Украины.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Qərbin Rusiyaya təzyiqi artırmaq niyyətini açıqlayıb

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