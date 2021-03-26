Байден заявил о намерении идти на второй срок в 2024 году

Американский лидер Джо Байден намерен бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году.

Американский лидер Джо Байден намерен бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на своей первой полноформатной пресс-конференции с момента вступления в должность главы государства.

"Мой ответ - да. Я планирую бороться за переизбрание, этого я ожидаю", - сказал он. Позднее, отвечая на уточняющий вопрос, Байден добавил, что в принципе не любит загадывать на будущее, однако в настоящий момент его ожидания именно таковы. "Я сказал, что я этого ожидаю", - пояснил он. "Я никогда не могу с уверенностью планировать ничего заранее на срок в четыре или три с половиной года", - добавил Байден.

Ему был также задан вопрос, рассчитывает ли он участвовать в выборах вместе с Камалой Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента. "Я в полной мере ожидаю, что так и будет, она прекрасно выполняет работу, она прекрасный партнер", - ответил Байден.

Нынешнему президенту также задали вопрос про его предшественника - Дональда Трампа, который, по словам журналиста, на аналогичном по времени этапе своего президентства уже начал готовиться к следующим выборам. "Мой предшественник... Боже мой, как мне его не хватает", - ответил Байден, засмеявшись.

Президента спросили, рассчитывает ли он, что на следующих выборах его противником снова будет Трамп. "Ну хватит, я даже об этом не думаю. Я понятия не имею, я понятия не имею даже, будет ли еще Республиканская партия. А вы?" - ответил глава государства.