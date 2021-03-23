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Байден заявил о намерении добиваться запрета оборота штурмового оружия в США

Байден заявил о намерении добиваться запрета оборота штурмового оружия в США Новое правительство США будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия в стране в свете трагедии в Боулдере (штат Колорадо)
Другие страны
23 марта 2021 г. 23:38
Байден заявил о намерении добиваться запрета оборота штурмового оружия в США
Джо Байден

Новое правительство США будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия в стране в свете трагедии в Боулдере (штат Колорадо).

Как передает Report, об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с краткой речью в связи со стрельбой в Боулдере, унесшей жизни 10 человек.

"Мне не нужно больше ни минуты, чтобы сделать шаги, отвечающие здравому смыслу и способные спасти жизни в будущем. Я призываю своих коллег в Палате представителей и Сенате Конгресса США действовать. Мы можем вновь запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости в своей стране", - сказал американский лидер.

Он напомнил о том, что временный запрет на штурмовое оружие в США в прошлом уже вводился (срок его действия истек в 2004 году и впоследствии не был продлен). "Он законопроект тогда прошел, запрет действовал в качестве закона, и этих массовых убийств стало меньше. Нам следует сделать это снова", - призвал Байден.

"Мы можем закрыть лазейки в системе проверки прошлого человека при покупке оружия. Это один из лучших инструментов, которые у нас имеются в данный момент для предотвращения насилия с использованием огнестрельного оружия. Сенат должен немедленно принять два прошедших в Палате представителей законопроекта, которые закрывают лазейки в системе проверки прошлого человека. Это законопроекты, которые получили поддержку как республиканцев, так и демократов в Палате представителей. Этот вопрос не должен быть вопросом межпартийной борьбы, это вопрос, важный для всех американцев, это спасет жизни, жизни американцев, но нам надо действовать и в процессе также запретить штурмовое оружие", - убежден президент.

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