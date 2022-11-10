Байден заявил о намерении бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден заявил о планах бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году, но предупредил, что окончательное решение примет только в начале следующего года.

Президент США Джо Байден заявил о планах бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году, но предупредил, что окончательное решение примет только в начале следующего года.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Я намерен баллотироваться вновь, но я с большим почтением отношусь к судьбе. И это, в конечном счете, семейное решение. Я думаю, что все хотят, чтобы я участвовал в выборах, но мы еще будем обсуждать это", - сказал он, общаясь с журналистами в Белом доме.

Американский лидер отметил, что не собирается менять свой курс в оставшиеся чуть более чем два года правления страной, несмотря на демонстрацию населением на прошедших выборах своего разочарования положением дел.