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Байден заявил о намерении бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году

Байден заявил о намерении бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году Президент США Джо Байден заявил о планах бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году, но предупредил, что окончательное решение примет только в начале следующего года.
Другие страны
10 ноября 2022 г. 02:23
Байден заявил о намерении бороться за переизбрание на пост президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден заявил о планах бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году, но предупредил, что окончательное решение примет только в начале следующего года.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Я намерен баллотироваться вновь, но я с большим почтением отношусь к судьбе. И это, в конечном счете, семейное решение. Я думаю, что все хотят, чтобы я участвовал в выборах, но мы еще будем обсуждать это", - сказал он, общаясь с журналистами в Белом доме.

Американский лидер отметил, что не собирается менять свой курс в оставшиеся чуть более чем два года правления страной, несмотря на демонстрацию населением на прошедших выборах своего разочарования положением дел.

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