Байден заявил о начале военной операции США на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил о начале военной операции на Ближнем Востоке против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ними боевиками.

Президент США Джо Байден заявил о начале военной операции на Ближнем Востоке против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ними боевиками.

Как передает Report , об это говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Сегодня во второй половине дня по моему указанию вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним ополченцы используют для нападения на американские войска. Наша реакция началась сегодня. Это будет продолжаться в любое время и в любом месте по нашему выбору", - сказано в заявлении.

"Соединенные Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но пусть все те, кто может попытаться причинить нам вред, знают: если вы причините вред американцу, мы ответим", - подчеркнул Байден.