Американский лидер Джо Байден заявил о достижении статус-кво в отношениях между США и Китаем.
Как передает Report, его слова приводят журналисты пресс-пула Белого дома.
"В отношениях с Китаем мы достигли статус-кво", - заявил Байден, отметив, что между лидерами, а также военными двух стран установлена "прямая линия связи".
"Я уверен в том, что Си Цзиньпин не хочет допустить ошибки. Я говорю это искренне", - добавил он.
При этом президент США отметил, что провел беседу с тремя американскими гражданами, освобожденными в результате обмена заключенными между США и Китаем.
"Я рад, что они дома", - заявил Байден.
Напомним, что 27 ноября США и Китай осуществили обмен заключенными по формуле "три на три".