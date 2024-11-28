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Байден заявил о достижении статус-кво в отношениях между США и Китаем

Байден заявил о достижении статус-кво в отношениях между США и Китаем Американский лидер Джо Байден заявил о достижении статус-кво в отношениях между США и Китаем.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 22:13
Байден заявил о достижении статус-кво в отношениях между США и Китаем

Американский лидер Джо Байден заявил о достижении статус-кво в отношениях между США и Китаем.

Как передает Report, его слова приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

"В отношениях с Китаем мы достигли статус-кво", - заявил Байден, отметив, что между лидерами, а также военными двух стран установлена "прямая линия связи".

"Я уверен в том, что Си Цзиньпин не хочет допустить ошибки. Я говорю это искренне", - добавил он.

При этом президент США отметил, что провел беседу с тремя американскими гражданами, освобожденными в результате обмена заключенными между США и Китаем.

"Я рад, что они дома", - заявил Байден.

Напомним, что 27 ноября США и Китай осуществили обмен заключенными по формуле "три на три".

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Версия на азербайджанском языке Bayden: ABŞ və Çin arasında münasibətlərdə status-kvo əldə olunub

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