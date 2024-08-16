О нас

Байден заявил о близости к заключению договоренностей по прекращению огня в Газе

Байден заявил о близости к заключению договоренностей по прекращению огня в Газе Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением заложников.
Другие страны
16 августа 2024 г. 21:21
Байден заявил о близости к заключению договоренностей по прекращению огня в Газе

Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Он подчеркнул, что 16 августа занимался "усилиями по прекращению огня на Ближнем Востоке". "Мы намного, намного ближе, чем три дня назад", - отметил президент, говоря о переговорном процессе. "Я не хочу сглазить. <...> Мы еще не пришли к этому, - добавил он, - [но] мы близки".

По данным портала Axios, госсекретарь Энтони Блинкен 17 августа вечером вылетит в Израиль, где 19 августа встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Как ожидается, после этого он посетит Египет и Катар.

15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayden: İsrail və HƏMAS Qəzzada atəşkəs əldə etməyə yaxındır

Экслюзивные новости

В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi