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Байден заявил Нетаньяху о недопустимости ударов по гуманитарным работникам

Байден заявил Нетаньяху о недопустимости ударов по гуманитарным работникам Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о недопустимости ударов по гуманитарным работникам.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 22:36
Байден заявил Нетаньяху о недопустимости ударов по гуманитарным работникам

Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о недопустимости ударов по гуманитарным работникам.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

В документе отмечается, что во время телефонного разговора в четверг Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в секторе Газа. "Президент Байден подчеркнул неприемлемость ударов по гуманитарным работникам, а также в целом гуманитарной ситуации [в секторе Газа]", - сообщили в пресс-службе.

В заявлении говорится, что американский лидер подчеркнул, что Израилю необходимо "представить и реализовать" конкретные шаги с тем, чтобы предотвратить ущерб мирному населению и сотрудникам гуманитарных организаций. В Белом доме подчеркнули, что политика США в отношении сектора Газа "будет определяться оценками" американской администрации "немедленных действий" Израиля на этом направлении.

"Он [Байден] подчеркнул, что для стабилизации и налаживания гуманитарной ситуации и защиты мирных жителей необходимо немедленное прекращение огня, а также призвал премьер-министра задействовать переговорщиков для немедленного достижения соглашения по освобождению заложников [радикального палестинского движения ХАМАС]", - отмечается в заявлении. Кроме того, Байден обсудил с Нетаньяху "угрозы Израилю и израильтянам со стороны Ирана". "Президент Байден дал понять, что США решительно поддерживают Израиль в свете этих угроз", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Netanyahuya humanitar işçilərə hücumların qəbuledilməz olduğunu söyləyib

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