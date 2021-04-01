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Байден: в США вакцинировали почти 75% граждан старше 65 лет

Байден: в США вакцинировали почти 75% граждан старше 65 лет По мнению президента, скорость распространения инфекции коронавируса в связи с этим должна "значительно снизиться"
Другие страны
1 апреля 2021 г. 10:12
Байден: в США вакцинировали почти 75% граждан старше 65 лет

Властям США удалось ускорить процесс вакцинации населения от нового коронавируса, прививки сделали уже почти 75% гражданам старше 65 лет. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден в интервью журналистам американского телеканала ESPN.

Как отметил американский лидер, США близки к тому, что "будут вакцинированы 75% людей старше 65 лет - наиболее уязвимая часть населения". Он констатировал, что скорость распространения инфекции в связи с этим должна "значительно снизиться".

Байден заострил внимание на том, что его администрация увеличила на несколько тысяч человек штат сотрудников, которые проводят вакцинацию населения в стране, а также открыла дополнительные центры для этого. Байден раскритиковал власти тех американских штатов, которые, по его мнению, слишком быстро отменяют санитарные ограничения, введенные из-за пандемии. "Я не понимаю, почему мы не руководствуемся научными данными", - подчеркнул американский лидер.

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