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Байден заявил, что в США быстро распространяются новые мутации коронавируса

Байден заявил, что в США быстро распространяются новые мутации коронавируса Новые мутации коронавируса быстро распространяются в США, и количество новых случаев заражения снова растет, поэтому нельзя сказать, что борьба с пандемией в стране вышла на финишную прямую
Другие страны
7 апреля 2021 г. 00:40
Байден заявил, что в США быстро распространяются новые мутации коронавируса

Новые мутации коронавируса быстро распространяются в США, и количество новых случаев заражения снова растет, поэтому нельзя сказать, что борьба с пандемией в стране вышла на финишную прямую.

Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Есть много хороших новостей, но есть также и некоторые плохие новости. Новые разновидности вируса распространяются и распространяются быстро, количество новых случаев заражения снова растет, количество госпитализаций больше не снижается", - сказал он.

"Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой", - добавил Байден.

Байден надеется на то, что у США в скором времени будет достаточно доз вакцин от коронавируса для того, чтобы они смогли начать предоставлять их другим странам.

Как заявил американский лидер, он надеется, что "в очень скором времени" у США будет достаточно доз вакцины, чтобы поделиться ими с остальными странами. "Мы не может просто взять и решить эту проблему внутри Америки, мы должны решить ее во всем мире", - убежден он.

"Мы не можем построить стену или ограждение, достаточно высокое для того, чтобы не пускать вирус (в США)", - добавил Байден.

Ситуация с возможными поставками вакцины из США усложняется тем, что в конце прошлого года занимавший пост президента США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять препараты от коронавируса другим странам, пока доступ к ним не получат все американские граждане.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden: Koronavirusun yeni mutasiyaları ABŞ-da sürətlə yayılır

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