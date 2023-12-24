Байден заявил, что в разговоре с Нетаньяху не просил Израиль прекратить огонь в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу он не призывал израильскую сторону к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.
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"Я не просил о прекращении огня", - заявил он.
Байден добавил, что разговор с Нетаньяху был долгим и носил характер "частной беседы".
Канцелярия главы правительства еврейского государства сообщала, что Нетаньяху во время разговора с Байденом заявил, что Израиль продолжит вести войну в секторе Газа до тех пор, пока не добьется выполнения всех поставленных задач.