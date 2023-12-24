Байден заявил, что в разговоре с Нетаньяху не просил Израиль прекратить огонь в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу он не призывал израильскую сторону к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу он не призывал израильскую сторону к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на пресс-пул Белого дома, американский лидер общался с журналистами на Южной лужайке здания перед вылетом в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд).

"Я не просил о прекращении огня", - заявил он.

Байден добавил, что разговор с Нетаньяху был долгим и носил характер "частной беседы".

Канцелярия главы правительства еврейского государства сообщала, что Нетаньяху во время разговора с Байденом заявил, что Израиль продолжит вести войну в секторе Газа до тех пор, пока не добьется выполнения всех поставленных задач.