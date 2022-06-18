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Байден заявил, что в ходе визита в Саудовскую Аравию не планирует встречу с принцем

Байден заявил, что в ходе визита в Саудовскую Аравию не планирует встречу с принцем Президент США Джо Байден заявил, что во время своего визита в Саудовскую Аравию не намерен проводить отдельную встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.
Другие страны
18 июня 2022 г. 09:41
Байден заявил, что в ходе визита в Саудовскую Аравию не планирует встречу с принцем

Президент США Джо Байден заявил, что во время своего визита в Саудовскую Аравию не намерен проводить отдельную встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

Об этом передает Report cо ссылкой на Reuters.

"Я не собираюсь встречаться с Мухаммедом бен Сальманом. Я собираюсь на международную встречу, в которой он будет участвовать",— заявил он журналистам.

СМИ писали о том, что Соединенные Штаты стремятся к "перезагрузке" отношений с Саудовской Аравией, после чего Байден подвергся критике.

В апреле The Wall Street Journal сообщала, что напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией достигла небывалого уровня на фоне российской военной операции в Украине.

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Версия на английском языке Biden says no plans to meet with Saudi crown prince during visit
Версия на азербайджанском языке Bayden Səudiyyə Ərəbistanına səfəri zamanı vəliəhd şahzadə ilə görüşməyi planlaşdırmır

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