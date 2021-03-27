Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19

Президент США Джо Байден заявил, что у него "есть теории" насчет происхождения пандемии коронавируса, но он подождет мнения ученых

Президент США Джо Байден заявил, что у него "есть теории" насчет происхождения пандемии коронавируса, но он подождет мнения ученых.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока ученое сообщество не вынесет это суждение", - заявил Байден в ответ на вопрос журналистов пула, есть ли у него теории о происхождении COVID-19.

Бывший глава американского медицинского регулятора CDC Роберт Редфилд ранее заявил, что коронавирус, по его мнению, появился в китайской лаборатории и начал распространяться в сентябре или октябре 2019 года в Ухане.

Власти США ранее заявили, что американская сторона рассматривает версии о возникновении нового коронавируса в лаборатории Уханя и намерена установить его происхождение. Бывший американский президент Дональд Трамп, при котором Редфилд возглавлял CDC, пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.