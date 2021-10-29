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Байден заявил, что США считают Францию одним из своих основных союзников

Байден заявил, что США считают Францию одним из своих основных союзников США считают Францию одним из своих основных союзников, Вашингтон и Париж способны работать вместе во всех регионах земного шара.
Другие страны
29 октября 2021 г. 21:23
Байден заявил, что США считают Францию одним из своих основных союзников

США считают Францию одним из своих основных союзников, Вашингтон и Париж способны работать вместе во всех регионах земного шара.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом президент США Джозеф Байден заявил на встрече в Риме с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"У нас нет более давнего, более верного, более достойного союзника, чем Франция. Она была с нами с самого начала. В мире нет места, где мы не могли бы работать вместе и сотрудничать. Францию ценят, где бы она ни была", - сказал он.

Байден признал, что США повели себя в отношении Франции не лучшим образом, действовали неуклюже при формировании с Австралией и Великобританией нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: "Bizim Fransadan daha sadiq müttəfiqimiz yoxdur"

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