Байден заявил, что США считают Францию одним из своих основных союзников

США считают Францию одним из своих основных союзников, Вашингтон и Париж способны работать вместе во всех регионах земного шара.

США считают Францию одним из своих основных союзников, Вашингтон и Париж способны работать вместе во всех регионах земного шара.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом президент США Джозеф Байден заявил на встрече в Риме с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"У нас нет более давнего, более верного, более достойного союзника, чем Франция. Она была с нами с самого начала. В мире нет места, где мы не могли бы работать вместе и сотрудничать. Францию ценят, где бы она ни была", - сказал он.

Байден признал, что США повели себя в отношении Франции не лучшим образом, действовали неуклюже при формировании с Австралией и Великобританией нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.