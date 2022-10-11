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Байден заявил, что США предоставят Украине современные средства ПВО

Байден заявил, что США предоставят Украине современные средства ПВО Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в понедельник заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки "современных систем противовоздушной обороны".
Другие страны
11 октября 2022 г. 01:16
Байден заявил, что США предоставят Украине современные средства ПВО

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в понедельник заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки "современных систем противовоздушной обороны".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, разговор состоялся в связи с нанесением Россией массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В документе отмечается, что президент США "осудил нанесенные Россией ракетные удары по Украине, в том числе по Киеву". Согласно американскому лидеру, речь идет о "бессмысленных атаках".

"Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую ей для обороны, включая современные системы ПВО", - подчеркивается в документе. Как в нем говорится, американский лидер также "указал на текущее взаимодействие с союзниками и партнерами с тем, чтобы Россия продолжила нести издержки". Указанное взаимодействие, как отмечается в документе, также направленно на предоставление "Украине содействия в области экономики, безопасности и в гуманитарной сфере".

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