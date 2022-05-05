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Байден заявил, что США открыты к введению новых санкций против РФ

Байден заявил, что США открыты к введению новых санкций против РФ США всегда открыты к введению новых санкций против России и будут обсуждать это с партнерами по G7.
Другие страны
5 мая 2022 г. 06:16
Байден заявил, что США открыты к введению новых санкций против РФ

США всегда открыты к введению новых санкций против России и будут обсуждать это с партнерами по G7.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил американский президент Джо Байден.

"Мы всегда открыты к введению дополнительных санкций", - сказал Байден во время выступления в Белом доме.

Президент отметил, что на этой неделе он проконсультируется с членами G7 по этому вопросу.

Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что среди санкций, предлагаемых Еврокомиссией для шестого пакета, - отключение от международной платежной системы SWIFT трех российских банков, в том числе Сбербанка, запрет вещания в ЕС трех крупных государственных телеканалов России, а также запрет на предоставление российским компаниям услуг ряда европейских специалистов.

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