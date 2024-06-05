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Байден заявил, что США надо менять законы, чтобы навести порядок на границе с Мексикой

Байден заявил, что США надо менять законы, чтобы навести порядок на границе с Мексикой Соединенные Штаты должны скорректировать законодательство на федеральном уровне, чтобы добиться наведения порядка на границе страны с Мексикой.
Другие страны
5 июня 2024 г. 00:52
Байден заявил, что США надо менять законы, чтобы навести порядок на границе с Мексикой

Соединенные Штаты должны скорректировать законодательство на федеральном уровне, чтобы добиться наведения порядка на границе страны с Мексикой.

Как передает Report, такое заявление сделал президент США Джо Байден, выступая в Белом доме в связи с применением американской администрацией ряда экстренных мер, направленных на смягчение миграционного кризиса.

"Чтобы по-настоящему обеспечить безопасность на границе, мы должны изменить свои законы", - отметил американский лидер, представляющий Демократическую партию США. Он пояснил, что имеет в виду прежде всего увеличение размера выделяемых средств из федерального бюджета на обеспечение пограничного контроля. "Республиканцам в Конгрессе США следует выполнить их часть работы", - подчеркнул Байден.

При этом он вновь обвинил своего предшественника на посту главы вашингтонской администрации республиканца Дональда Трампа в разыгрывании карты миграционного кризиса во внутриполитических целях. По оценке Байдена, Трамп сделал "чрезвычайно циничный политический шаг", потребовав от республиканцев в Конгрессе не сотрудничать с демократами ради преодоления миграционного кризиса. Между тем американские граждане ждут, что власти "решат это", а не будут использовать пограничную проблему в качестве политического оружия, сказал американский лидер.

При этом он также противопоставил себя Трампу. "Я никогда не стану демонизировать иммигрантов. Я никогда не буду называть их ядом в крови нашей страны", - заявил Байден. "Простая правда заключается в том, что есть мировой миграционный кризис", - добавил президент США.

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