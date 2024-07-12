Байден заявил, что снялся бы с выборов при утрате шансов на победу

Президент США Джо Байден был бы готов прекратить борьбу за переизбрание в случае утраты всех шансов на победу, однако не видит выводов социологов, которые бы свидетельствовали об этом.

Президент США Джо Байден был бы готов прекратить борьбу за переизбрание в случае утраты всех шансов на победу, однако не видит выводов социологов, которые бы свидетельствовали об этом.

Как передает Report, с такими заявлениями американский лидер выступил в четверг вечером на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

Байдена попросили пояснить, был бы он готов сняться с выборов, если бы советники продемонстрировали ему данные о том, что вице-президент США Камала Харрис имеет больше шансов на победу над республиканцем Дональдом Трампом. "Нет. Если бы только политтехнологи не вернулись и не сказали: у вас нет возможности победить. У меня. Никто этого не говорит. Об этом не свидетельствует ни один опрос", - ответил глава американской администрации.

"Однако, полагаю, что лучше всех <...>. Знаю, что я являюсь самым квалифицированным претендентом на высший государственный пост в плане того, чтобы руководить. И, думаю, что являюсь самым квалифицированным для того, чтобы одержать победу. Но есть и другие люди, которые могут взять верх над Трампом", - сказал Байден.