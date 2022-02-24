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Байден пообещал России последствия за нападение в Украину

Байден пообещал России последствия за нападение в Украину Джо Байден заявил, что Президент России Владимир Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям.
Другие страны
24 февраля 2022 г. 07:47
Байден пообещал России последствия за нападение в Украину

Джо Байден заявил, что Президент России Владимир Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении президента США.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут единый и решительный ответ на действия России в отношении Украины.

"Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", - заявил американский лидер.

Байден заявил, что в четверг обратится к американцам с речью о дальнейших мерах, которые США примут в отношении РФ.

Он также сказал, что ночью будет следить за ситуацией вокруг Украины и продолжает регулярно получать сведения о происходящем.

«США будут координировать свои действия по РФ с союзниками по НАТО для обеспечения единого ответа, сдерживающего агрессию против альянса», - сказал Джо Байден.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “Putin müharibəni seçdi”

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