Байден пообещал России последствия за нападение в Украину

Джо Байден заявил, что Президент России Владимир Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям.
Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут единый и решительный ответ на действия России в отношении Украины.
"Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", - заявил американский лидер.
Байден заявил, что в четверг обратится к американцам с речью о дальнейших мерах, которые США примут в отношении РФ.
Он также сказал, что ночью будет следить за ситуацией вокруг Украины и продолжает регулярно получать сведения о происходящем.
«США будут координировать свои действия по РФ с союзниками по НАТО для обеспечения единого ответа, сдерживающего агрессию против альянса», - сказал Джо Байден.