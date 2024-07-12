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Байден заявил, что пока не готов к переговорам с Путиным

Байден заявил, что пока не готов к переговорам с Путиным Президент США Джо Байден заявил, что пока не готов к прямому взаимодействию с российским лидером Владимиром Путиным, утверждая, что пользы от контакта бы не было.
Другие страны
12 июля 2024 г. 05:39
Байден заявил, что пока не готов к переговорам с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что пока не готов к прямому взаимодействию с российским лидером Владимиром Путиным, утверждая, что пользы от контакта бы не было.

Как передает Report, об этом американский заявил выступая на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Вашингтоне саммита НАТО.

"У меня прямо сейчас нет веских причин говорить с Путиным", - сказал он.Байден утверждал, что президент России "мало на что готов пойти в плане изменения своего поведения". "Нет мирового лидера, с которым я был бы не готов иметь дело, но вопрос в том, готов ли говорить Путин. Лично я не готов говорить с Путиным, пока он не будет готов изменить свое поведение", - добавил Д.Байден.

При этом Байден отметил, что был бы готов говорить с Путиным, если бы президент РФ ему позвонил.

"Думаю, я готов разговаривать с любым лидером, который хочет поговорить, в том числе, если бы Путин позвонил мне и выразил желание побеседовать", - заявил Байден.

"Во время последнего разговора с Путиным я пытался привлечь его к работе над соглашением по контролю над вооружением, связанным с ядерным оружием в космосе", - подчеркнул американский лидер.

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