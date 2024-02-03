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Байден заявил, что по его приказу были нанесены удары по объектам в Ираке и Сирии

Байден заявил, что по его приказу были нанесены удары по объектам в Ираке и Сирии США подвергли бомбардировке объекты в Ираке и Сирии, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).
Другие страны
3 февраля 2024 г. 02:34
Байден заявил, что по его приказу были нанесены удары по объектам в Ираке и Сирии

США подвергли бомбардировке объекты в Ираке и Сирии, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

"Сегодня во второй половине дня Вооруженные силы США по моему приказу нанесли удары по объектам в Сирии и Ираке, которые КСИР и связанная с ней вооруженная группировка используют для нападений на американские силы", - отмечается в документе.

Байден также отметил, что США приняли в пятницу ответные меры в связи с атакой на свои ВС в Иордании, удары по Ираку и Сирии продолжатся. При этом американский президент добавил, что США не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: İraq və Suriyadakı hədəflərə zərbələr mənim əmrimlə endirilib

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