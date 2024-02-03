Байден заявил, что по его приказу были нанесены удары по объектам в Ираке и Сирии

Байден заявил, что по его приказу были нанесены удары по объектам в Ираке и Сирии

США подвергли бомбардировке объекты в Ираке и Сирии, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).

https://static.report.az/photo/94ad0ebd-5d85-3a87-b1a7-1bef7f155b8b.png https://static.report.az/photo/94ad0ebd-5d85-3a87-b1a7-1bef7f155b8b.png

США подвергли бомбардировке объекты в Ираке и Сирии, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). Как передает Report , об этом говорится в обнародованном в пятницу письменном заявлении американского президента Джо Байдена. "Сегодня во второй половине дня Вооруженные силы США по моему приказу нанесли удары по объектам в Сирии и Ираке, которые КСИР и связанная с ней вооруженная группировка используют для нападений на американские силы", - отмечается в документе. Байден также отметил, что США приняли в пятницу ответные меры в связи с атакой на свои ВС в Иордании, удары по Ираку и Сирии продолжатся. При этом американский президент добавил, что США не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Подпишитесь на наш Telegram канал