Байден заявил, что по его приказу были нанесены удары по объектам в Ираке и Сирии

США подвергли бомбардировке объекты в Ираке и Сирии, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).
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"Сегодня во второй половине дня Вооруженные силы США по моему приказу нанесли удары по объектам в Сирии и Ираке, которые КСИР и связанная с ней вооруженная группировка используют для нападений на американские силы", - отмечается в документе.
Байден также отметил, что США приняли в пятницу ответные меры в связи с атакой на свои ВС в Иордании, удары по Ираку и Сирии продолжатся. При этом американский президент добавил, что США не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире.