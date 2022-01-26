Байден заявил, что не исключает санкций против Путина

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение Вашингтоном санкций против российского лидера Владимира Путина в случае, если РФ вторгнется на Украину.

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение Вашингтоном санкций против российского лидера Владимира Путина в случае, если РФ вторгнется на Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сказал во вторник, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне.

Главе Белого дома был задан вопрос о том, видит ли он возможность введения персональных санкций в отношении Путина, если произойдет вторжение российских сил. "Да, - ответил Байден, - я ее вижу".

"Я давно еще четко дал понять президенту Путину, что, если он двинется в Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции, и я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее", - заявил также американский лидер.