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Байден заявил, что не исключает санкций против Путина

Байден заявил, что не исключает санкций против Путина Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение Вашингтоном санкций против российского лидера Владимира Путина в случае, если РФ вторгнется на Украину.
Другие страны
26 января 2022 г. 04:26
Байден заявил, что не исключает санкций против Путина

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение Вашингтоном санкций против российского лидера Владимира Путина в случае, если РФ вторгнется на Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сказал во вторник, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне.

Главе Белого дома был задан вопрос о том, видит ли он возможность введения персональных санкций в отношении Путина, если произойдет вторжение российских сил. "Да, - ответил Байден, - я ее вижу".

"Я давно еще четко дал понять президенту Путину, что, если он двинется в Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции, и я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее", - заявил также американский лидер.

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