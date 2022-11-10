Байден заявил, что не готов идти на "фундаментальные уступки" Китаю

Президент США Джо Байден заявил, что не готов идти на фундаментальные уступки Китаю и хотел бы на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) очертить председателю КНР Си Цзиньпину красные линии Вашингтона и услышать аналогичные соображения Пекина.

Президент США Джо Байден заявил, что не готов идти на фундаментальные уступки Китаю и хотел бы на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) очертить председателю КНР Си Цзиньпину красные линии Вашингтона и услышать аналогичные соображения Пекина.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Когда мы будем говорить, я хочу изложить, что представляют красные линии каждого из нас, понять, что, по его мнению, является важнейшими национальными интересами Китая, объяснить что представляют собой важнейшие интересы США, чтобы определить, противоречат ли они друг другу. И, если противоречат, понять, как это урегулировать", - добавил президент США.

Джо Байден также заявил, что не считает, что Россия и Китай занимаются созданием двустороннего альянса в свете нынешних событий в мировой геополитике.