Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным

Глава администрации США Джо Байден рассчитывает на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне.

Глава администрации США Джо Байден рассчитывает на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, американский лидер подтвердил это, отвечая во вторник на вопросы журналистов в Белом доме.

Его попросили пояснить, предлагает ли он российскому коллеге провести встречу в июне, когда Байден поедет в Европу на саммиты НАТО и Группу семи. "В этом заключаются мои надежда и ожидание. Мы над этим работаем", - ответил глава Белого дома.

Отметим, что Байден в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО. Встреча на высшем уровне "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в Брюсселе.