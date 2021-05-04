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Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным

Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным Глава администрации США Джо Байден рассчитывает на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне.
Другие страны
4 мая 2021 г. 23:25
Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным
Джо Байден и Владимир Путин

Глава администрации США Джо Байден рассчитывает на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, американский лидер подтвердил это, отвечая во вторник на вопросы журналистов в Белом доме.

Его попросили пояснить, предлагает ли он российскому коллеге провести встречу в июне, когда Байден поедет в Европу на саммиты НАТО и Группу семи. "В этом заключаются мои надежда и ожидание. Мы над этим работаем", - ответил глава Белого дома.

Отметим, что Байден в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО. Встреча на высшем уровне "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в Брюсселе.

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Версия на азербайджанском языке Bayden iyunda Putinlə görüşəcəyinə ümid edir

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