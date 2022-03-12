Байден заявил, что любое движение России в сторону НАТО повлечет ответ

Военные США отправлены к границам РФ, Штаты ответят на любой шаг РФ в сторону НАТО, хоть это и приведет к мировой войне.

Военные США отправлены к границам РФ, Штаты ответят на любой шаг РФ в сторону НАТО, хоть это и приведет к мировой войне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы продолжим стоять с нашими партнерами и посылать явное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО… Одно движение… Вот почему я отправил 12 тыс военных на границы с Россией - в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее. Потому что если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство", - сказал Байден на демократической конференции.