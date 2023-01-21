Байден заявил, что Киев получит от Запада всю необходимую помощь

Запад окажет Украине всю помощь, в которой нуждается Киев.

Запад окажет Украине всю помощь, в которой нуждается Киев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил президент США Джо Байден, отказавшись уточнить, поддерживает ли он предоставление Германией танков Украине.

"Украина получит всю помощь, в которой она нуждается", - заверил американский лидер в краткой беседе с журналистами в Белом доме, отвечая на просьбу сообщить, поддерживает ли он призыв Польши к тому, чтобы Германия и другие страны Запада приступили к передаче Киеву танков Leopard.

При этом Байден оставил без ответа вопрос корреспондента ТАСС о том, почему бы США не начать переговоры с Россией по Украине.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard 2 только в том случае, если Вашингтон со своей стороны предоставит Украине танки Abrams.