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Байден заявил, что готов встретиться с лидером КНДР на определенных условиях

Байден заявил, что готов встретиться с лидером КНДР на определенных условиях Президент США Джо Байден готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном на определенных условиях, предусматривающих прежде всего ведение переговоров с целью денуклеаризации Пхеньяна.
Другие страны
22 мая 2021 г. 07:43
Байден заявил, что готов встретиться с лидером КНДР на определенных условиях
Джо Байден

Президент США Джо Байден готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном на определенных условиях, предусматривающих прежде всего ведение переговоров с целью денуклеаризации Пхеньяна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер сообщил в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме.

Байдена попросили уточнить, в чем заключаются предварительные условия, которые Соединенные Штаты выдвигали бы Северной Корее при возможной организации встречи руководителей двух государств. "Увидим", - сказал глава американской администрации, когда у него поинтересовались, выполнит ли Пхеньян, с точки зрения Вашингтона, такие условия. "Если он (Ким Чен Ын) возьмет на себя обязательства относительно того, чтобы я встретился с ним, если есть обязательство, в соответствии с которым мы встречаемся. Это обязательство должно заключаться в том, что идет обсуждение его (Ким Чен Ына) ядерного арсенала", - заявил Байден.

По его словам, он был бы готов дать согласие на такую встречу, если бы у госсекретаря США и других американских должностных лиц, занимающихся вопросами внешней политики и национальной безопасности, имелось понимание того, как Вашингтон и Пхеньян "будут продвигаться" в процессе возможных переговоров. "Но я бы не стал делать того, что было сделано в недавнем прошлом: я бы не стал предоставлять ему всего того, чего он добивается, - международного признания в качестве законного... Предоставлять то, что позволило ему двигаться в направлении того, чтобы казаться более серьезным применительно к тому, насчет чего он вовсе не был настроен серьезно", - подчеркнул Байден, имея в виду Ким Чен Ына и его встречи с предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

"Я должен знать конкретику", - отметил Байден, говоря о возможной встрече с лидером КНДР. "Я бы гарантировал, что (сначала) моя команда встретится с коллегами (в Северной Корее), и знает, по какому именно вопросу мы встречаемся", - добавил он.

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