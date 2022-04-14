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Байден заявил, что готов лично поехать в Киев

Байден заявил, что готов лично поехать в Киев Президент США Джозеф Байден заявил, что готов лично отправиться с визитом в Киев.
Другие страны
14 апреля 2022 г. 22:55
Байден заявил, что готов лично поехать в Киев

Президент США Джозеф Байден заявил, что готов лично отправиться с визитом в Киев.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд у хозяина Белого дома состоялось традиционное краткое общение с журналистами "на ногах", в ходе которого Байдена спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев.

В ответ Байден сказал, что решение на этот счет пока не принято. Однако затем президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль.

"Вы готовы поехать?" - спросил в шутку Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос, он утвердительно ответил: "Да".

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Версия на азербайджанском языке Bayden Ukraynaya səfər etməyə hazır olduğunu bildirib

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