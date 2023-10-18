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Байден заявил, что глубоко опечален взрывом в больнице в секторе Газа

Байден заявил, что глубоко опечален взрывом в больнице в секторе Газа Президент Джо Байден заявил, что он «возмущен и глубоко опечален взрывом в больнице Аль-Ахли в секторе Газа» и что США «продолжат собирать информацию о том, что именно произошло».
Другие страны
18 октября 2023 г. 04:29
Байден заявил, что глубоко опечален взрывом в больнице в секторе Газа

Президент Джо Байден заявил, что он "возмущен и глубоко опечален взрывом в больнице Аль-Ахли в секторе Газа" и что США "продолжат собирать информацию о том, что именно произошло".

Как передает Report, об этом пишет CNN со ссылкой на заявление главы государства.

"Я разговаривал с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля (Биньямином) Нетаньяху и поручил моей команде национальной безопасности продолжить сбор информации о том, что именно произошло", - написал Байден. "Соединенные Штаты однозначно выступают за защиту гражданского населения. Мы скорбим о пациентах, медицинском персонале и других невинных людях, погибших или раненых в этой трагедии".

Заявление было опубликовано, когда Байден находился на борту самолета Air Force One, направлявшегося на Ближний Восток. Это произошло после того, как Белый дом объявил, что Байден был проинформирован об "ужасной гибели людей в больнице в секторе Газа".

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