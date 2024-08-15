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Байден заявил, что Газу на переговорах представляют Египет и Катар

Байден заявил, что Газу на переговорах представляют Египет и Катар Переговоры о возможной новой сделке по прекращению огня в секторе Газа продолжаются, и радикальное палестинское движение ХАМАС представлено на них Египтом и Катаром.
Другие страны
15 августа 2024 г. 23:39
Байден заявил, что Газу на переговорах представляют Египет и Катар

Переговоры о возможной новой сделке по прекращению огня в секторе Газа продолжаются, и радикальное палестинское движение ХАМАС представлено на них Египтом и Катаром.

Как передает Report, с таким заявлением выступил президент США Джо Байден, комментируя отсутствие эмиссаров ХАМАС на упомянутых переговорах в Дохе.

"Они (руководители ХАМАС - ред.) представлены и катарцами, и египтянами. Переговоры идут прямо сейчас, пока мы тут беседуем", - сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом на вертолете в один из пригородов Вашингтона в штате Мэриленд для выступления на предвыборном митинге вместе с вице-президентом США Камалой Харрис.

Очередной раунд переговоров о прекращении огня в Газе и освобождении движением ХАМАС заложников стартовал ранее в четверг в столице Катара.

Лидеры Египта, Катара и США опубликовали 9 августа совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа в Дохе или Каире. Посредники также сообщили о готовности представить окончательный проект соглашения, который основан на принципах, выдвинутых ранее Байденом и поддержанных резолюцией 2735 Совета Безопасности ООН.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Qəzzanı danışıqlarda Misir və Qətərin təmsil etdiyini bəyan edib

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