Байден заявил, что Газу на переговорах представляют Египет и Катар

Переговоры о возможной новой сделке по прекращению огня в секторе Газа продолжаются, и радикальное палестинское движение ХАМАС представлено на них Египтом и Катаром.

Переговоры о возможной новой сделке по прекращению огня в секторе Газа продолжаются, и радикальное палестинское движение ХАМАС представлено на них Египтом и Катаром.

Как передает Report , с таким заявлением выступил президент США Джо Байден, комментируя отсутствие эмиссаров ХАМАС на упомянутых переговорах в Дохе.

"Они (руководители ХАМАС - ред.) представлены и катарцами, и египтянами. Переговоры идут прямо сейчас, пока мы тут беседуем", - сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом на вертолете в один из пригородов Вашингтона в штате Мэриленд для выступления на предвыборном митинге вместе с вице-президентом США Камалой Харрис.

Очередной раунд переговоров о прекращении огня в Газе и освобождении движением ХАМАС заложников стартовал ранее в четверг в столице Катара.

Лидеры Египта, Катара и США опубликовали 9 августа совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа в Дохе или Каире. Посредники также сообщили о готовности представить окончательный проект соглашения, который основан на принципах, выдвинутых ранее Байденом и поддержанных резолюцией 2735 Совета Безопасности ООН.