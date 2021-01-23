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Байден заявил, что экономический кризис в США углубляется

Байден заявил, что экономический кризис в США углубляется Экономический кризис в США, вызванный пандемией коронавируса, углубляется, и для борьбы с ним необходимы решительные и неотложные меры.
Другие страны
23 января 2021 г. 05:17
Байден заявил, что экономический кризис в США углубляется
Джозеф Байден

Экономический кризис в США, вызванный пандемией коронавируса, углубляется, и для борьбы с ним необходимы решительные и неотложные меры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джозеф Байден.

"Ситуация не улучшается, кризис лишь углубляется", - признал он. "Вчера мы узнали, что еще 900 тыс. американцев подали заявки на пособия по безработице", - сообщил президент.

По его словам, государство должно в этих условиях помочь гражданам не только потому, что это "моральный долг", но также и по причине того, что это "неотложная экономическая необходимость". "Нам нужно действовать, и прямо сейчас", - подчеркнул американский лидер. "Мы должны действовать смело и решительно", - добавил Байден.

Американский лидер также подписал два новых указа, направленных на смягчение последствий пандемии для жителей США. Один из них касается мер экстренной помощи работающим семьям, пострадавшим в результате кризиса. Второй - минимального размера оплаты труда федеральных служащих и подрядчиков. Он должен составить 15 долларов США в час. Им также должны предоставляться "оплачиваемые экстренные отпуска".

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden: ABŞ-da iqtisadi böhran dərinləşir

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