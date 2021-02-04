Байден заявил, что члены его семьи не будут вовлечены в государственные дела

Президент США Джо Байден заявил, что его родственники не будут заниматься государственными делами или касаться вопросов внешней политики Соединенных Штатов.

Президент США Джо Байден заявил, что его родственники не будут заниматься государственными делами или касаться вопросов внешней политики Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в интервью People .

Американскому лидеру задали вопрос о том, планирует ли он каким-либо образом ограничивать деятельность членов своей семьи с тем, чтобы избежать неправомерных действий. "Мы будем относиться к этому так же, как это было во времена администрации 44-го президента США Барака Обамы и Байдена [он занимал пост вице-президента], - указал глава Белого дома. - Никто из нашей семьи или родственников не будет вовлечен в государственные дела или внешнюю политику. И никто из них не занимает соответствующие должности".