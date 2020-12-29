Байден заявил, что будет противостоять вызовам России и Китая

Избранный президент США Джо Байден заявил, что его администрация модернизирует приоритеты в обороне, чтобы противостоять стратегическим вызовам Китая и России

Избранный президент США Джо Байден заявил, что его администрация модернизирует приоритеты в обороне, чтобы противостоять стратегическим вызовам Китая и России.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, и реформах, которые мы должны проводить, чтобы мы оказались в наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам", — сказал Байден.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов.