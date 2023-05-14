Байден: Борьба с расизмом в США никогда не заканчивается

Расизм является одной из опаснейших угроз для США, и борьба с ним никогда по-настоящему не заканчивается.

Расизм является одной из опаснейших угроз для США, и борьба с ним никогда по-настоящему не заканчивается.

Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам расположенного в Вашингтоне Говардского университета.

"С самого начала, на протяжении более 240 лет идет постоянное противостояние между лучшим в нас - американской идеей о том, что мы созданы равными, и худшим в нас - суровой реальностью, в которой расизм долгое время разделяет нас друг от друга. Это битва. Она никогда по-настоящему не заканчивается", - сказал он.

Американский лидер добавил, что идея превосходства белой расы - это "самая опасная террористическая угроза" в США. Байден напомнил, что говорил об этом во время своей инаугурации в 2021 году, и вновь призвал граждан США бороться с ненавистью и насилием. "Ненависть никогда не исчезает, она просто прячется среди скал, а когда к ней поступает кислород, то она вновь выходит из-под этой скалы", - убежден президент Соединенных Штатов.