О нас

Байден заявил Аббасу, что США работают над передачей гуманитарной помощи в сектор Газа

Байден заявил Аббасу, что США работают над передачей гуманитарной помощи в сектор Газа Президент США Джо Байден заверил главу Палестины Махмуда Аббаса в том, что Вашингтон работает с партнерами в регионе над передачей гуманитарной помощи в сектор Газа.
Другие страны
16 октября 2023 г. 00:15
Байден заявил Аббасу, что США работают над передачей гуманитарной помощи в сектор Газа

Президент США Джо Байден заверил главу Палестины Махмуда Аббаса в том, что Вашингтон работает с партнерами в регионе над передачей гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

"В разговоре с президентом палестинской администрации Аббасом я осудил нападение ХАМАС на Израиль и подчеркнул, что ХАМАС не защищает достоинство палестинского народа и его право на самоопределение. Я заверил его в том, что мы работаем с партнерами в регионе над обеспечением поступления гуманитарных грузов в Газу и над предотвращением разрастания конфликта", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayden Abbasa ABŞ-nin Qəzza zolağına humanitar yüklərin çatdırılması üzərində işlədiyini bildirib

Самое важное

Президент Азербайджана ознакомился со строительством автомобильной дороги Агдам-Физули
ФотоПрезидент Азербайджана ознакомился со строительством автомобильной дороги Агдам-Физули
15 октября 2023 г. 23:36
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжавенд
ФотоИльхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ходжавенд
15 октября 2023 г. 23:29
Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в Аскеранской крепости
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в Аскеранской крепости
15 октября 2023 г. 23:22
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг в городе Ходжалы и поселке Аскеран
ФотоИльхам Алиев поднял Государственный флаг в городе Ходжалы и поселке Аскеран
15 октября 2023 г. 23:16
Президент Ильхам Алиев побывал в селе Малыбейли Шушинского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев побывал в селе Малыбейли Шушинского района
15 октября 2023 г. 23:10
Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в Ханкенди
ФотоИльхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в Ханкенди
15 октября 2023 г. 22:41
Ильхам Алиев: Три клоуна, называвших себя президентом, сегодня ждут заслуженного наказания
Ильхам Алиев: Три клоуна, называвших себя "президентом", сегодня ждут заслуженного наказания
15 октября 2023 г. 19:39
Ильхам Алиев: Мы претворили в жизнь мечту азербайджанского народа
Ильхам Алиев: Мы претворили в жизнь мечту азербайджанского народа
15 октября 2023 г. 19:23
Президент Азербайджана: С 1969 по 1982 год в Карабахе не произошло ни одного неприятного инцидента
Президент Азербайджана: С 1969 по 1982 год в Карабахе не произошло ни одного неприятного инцидента
15 октября 2023 г. 19:12
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ завоевал такую Победу, которая останется с нами навечно
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ завоевал такую Победу, которая останется с нами навечно
15 октября 2023 г. 18:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi