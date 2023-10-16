Байден заявил Аббасу, что США работают над передачей гуманитарной помощи в сектор Газа

Президент США Джо Байден заверил главу Палестины Махмуда Аббаса в том, что Вашингтон работает с партнерами в регионе над передачей гуманитарной помощи в сектор Газа.

Президент США Джо Байден заверил главу Палестины Махмуда Аббаса в том, что Вашингтон работает с партнерами в регионе над передачей гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

"В разговоре с президентом палестинской администрации Аббасом я осудил нападение ХАМАС на Израиль и подчеркнул, что ХАМАС не защищает достоинство палестинского народа и его право на самоопределение. Я заверил его в том, что мы работаем с партнерами в регионе над обеспечением поступления гуманитарных грузов в Газу и над предотвращением разрастания конфликта", - отмечается в сообщении.