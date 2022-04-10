Байден завтра обсудит с Моди ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден проведет 11 апреля виртуальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудит с ним, в частности, ситуацию вокруг Украины.

Президент США Джо Байден проведет 11 апреля виртуальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудит с ним, в частности, ситуацию вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы Белого дома.

Как в нем отмечается, Байден рассчитывает продолжить с Моди "тесные консультации относительно последствий" российской специальной военной операции в Украине, а также затронуть тему "смягчения ее дестабилизирующего влияния на глобальные поставки продовольствия и сырьевые рынки".

"Президент Байден и премьер-министр Моди обсудят сотрудничество по целому ряду вопросов, включая прекращение пандемии коронавируса, противостояние климатическому кризису, укрепление мировой экономики, а также поддержание свободного, открытого и основанного на правилах международного порядка с целью укрепления безопасности, демократии и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркивается в заявлении.

Как в свою очередь сообщил на своем сайте индийский МИД, лидеры двух стран "проведут обзор текущего двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями о последних событиях в Южной Азии, Индо-Тихоокеанском регионе, а также затронут глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес". "Виртуальная встреча позволит обеим сторонам продолжить регулярное взаимодействие на высоком уровне, направленное на дальнейшее укрепление двустороннего всеобъемлющего и глобального стратегического партнерства", - говорится в заявлении.