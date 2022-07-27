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Байден завершил курс лечения от COVID-19

Байден завершил курс лечения от COVID-19 Президент США Джо Байден завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid от коронавирусной инфекцией, но пока остается на самоизоляции,.
Другие страны
27 июля 2022 г. 00:59
Байден завершил курс лечения от COVID-19

Президент США Джо Байден завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid от коронавирусной инфекцией, но пока остается на самоизоляции,.

Как передает Report со ссылкой на сайт Белого дома, об этом сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор.

По его словам, симптомы заболевания у президента почти полностью исчезли. Его давление, частота пульса, температура абсолютно нормальные, легкие остаются чистыми. Президенту разрешено возобновить физические упражнения.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден 21 июля получил положительный результат теста на коронавирус, изолировался и перешел на дистанционную работу.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.

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Версия на азербайджанском языке Bayden COVID-19-dan müalicəsini tamamlayıb

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