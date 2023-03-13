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Байден заверил население в стабильности финансовой системы после банкротства SVB

Байден заверил население в стабильности финансовой системы после банкротства SVB Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением по поводу закрытия двух крупных банков - Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB). Он пообещал, что финансовая система страны останется стабильной.
Другие страны
13 марта 2023 г. 17:50
Байден заверил население в стабильности финансовой системы после банкротства SVB

Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением по поводу закрытия двух крупных банков - Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB). Он пообещал, что финансовая система страны останется стабильной.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его словам, руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности, а меры надзора и регулирования в отношении банковского сектора ужесточены.

"Они [руководители банков] сознательно пошли на риск, и когда он не оправдался, потеряли свои деньги. Так работает капитализм", - заявил Байден.

Он заверил, что все депозиты населения остаются доступны при необходимости. "Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся", - подчеркнул он.

Ранее финансовые власти США заверили, что налогоплательщики не понесут убытков от крахов кредитных организаций, а также пообещали, что вкладчики обоих банков с 13 марта получат доступ к своим счетам.

Отметим, что закрытие SVB отразилось на нефтяном рынке. Цены на нефть перешли к снижению наряду с акциями, так как банкротство банка спровоцировало опасения относительно нового финансового кризиса.

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