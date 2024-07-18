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Байден заразился коронавирусом

Байден заразился коронавирусом Президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19.
Другие страны
18 июля 2024 г. 02:37
Байден заразился коронавирусом

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы", - сообщила Жан-Пьер.

Руководитель организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS Джанет Мургия незадолго до подтверждения Белым домом заявила, что Байден не выступит на мероприятии организации в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом.

Напомним, что Байден уже болел коронавирусом летом 2022 года

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