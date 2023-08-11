Байден запросил у Конгресса США 40 млрд долларов

Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса США в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета 13 млрд долларов на экстренную военную помощь Киеву, а также 8,5 млрд долларов на содействие Украине и другим странам в сфере эко

Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса США в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета 13 млрд долларов на экстренную военную помощь Киеву, а также 8,5 млрд долларов на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Washington Post.

Суммарно Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере 40 млрд долларов. Около половины из этих средств администрация рассчитывает израсходовать на нужды, касающиеся Украины. Оставшуюся часть США намерены направить, в частности, на устранение последствий стихийных бедствий на территории США (12 млрд долларов), охрану границ страны (4 млрд долларов) и размещение мигрантов (2,2 млрд долларов).