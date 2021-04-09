О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден запросил на оборону в 2022 году свыше 700 млрд долларов

Байден запросил на оборону в 2022 году свыше 700 млрд долларов В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона
Другие страны
9 апреля 2021 г. 19:39
Байден запросил на оборону в 2022 году свыше 700 млрд долларов
Джо Байден

Президент Соединенных Штататов Джо Байден просит Конгресс выделить Пентагону 715 млрд долларов США, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в проекте президентского бюджета, опубликованном на сайте Белого дома.

"Президентский запрос на 2022 год включает выделение 715 миллиардов министерству обороны США... Это включает сдерживание Китая. В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России", - сказано в документе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Совместная комиссия по иранской ядерной сделке возобновит работу с 12 апреля
Совместная комиссия по иранской ядерной сделке возобновит работу с 12 апреля
9 апреля 2021 г. 19:34
В Азербайджане уволены 12 врачей, выдававших поддельные справки о вакцинации
В Азербайджане уволены 12 врачей, выдававших поддельные справки о вакцинации
9 апреля 2021 г. 16:43
Ильхам Алиев: На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию
Ильхам Алиев: На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию
9 апреля 2021 г. 16:02
Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение
Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение
9 апреля 2021 г. 14:21
Председатель Генассамблеи ООН посетил Аллею почетного захоронения
ФотоПредседатель Генассамблеи ООН посетил Аллею почетного захоронения
9 апреля 2021 г. 11:24
Председатель ГА: Азербайджан - важная для ООН страна
Председатель ГА: Азербайджан - важная для ООН страна
9 апреля 2021 г. 10:45
Министр обороны Германии: Мы не в силах противостоять турецким беспилотникам
Министр обороны Германии: Мы не в силах противостоять турецким беспилотникам
8 апреля 2021 г. 16:57
Проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке танковых подразделений
Проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке танковых подразделений
8 апреля 2021 г. 16:49
На границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
ФотоНа границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
8 апреля 2021 г. 16:18
Министр об условиях возобновления очных занятий в школах Азербайджана с 15 сентября
Министр об условиях возобновления очных занятий в школах Азербайджана с 15 сентября
8 апреля 2021 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi