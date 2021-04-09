Байден запросил на оборону в 2022 году свыше 700 млрд долларов

В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона

Президент Соединенных Штататов Джо Байден просит Конгресс выделить Пентагону 715 млрд долларов США, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в проекте президентского бюджета, опубликованном на сайте Белого дома.

"Президентский запрос на 2022 год включает выделение 715 миллиардов министерству обороны США... Это включает сдерживание Китая. В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России", - сказано в документе.