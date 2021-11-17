Байден запретил въезд в США членам правительства Никарагуа

Президент США Джозеф Байден издал постановление о запрете въезда в страну членам правительства Никарагуа.

Президент США Джозеф Байден издал постановление о запрете въезда в страну членам правительства Никарагуа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенных Белым домом документах.

"Я решил, что в интересах Соединенных Штатов ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и неиммигрантов членов правительства Никарагуа, возглавляемого президентом Даниэлем Ортегой, включая его супругу и вице-президента Росарио Мурильо, и других лиц, которые разрабатывают, осуществляют или получают выгоду от политики или действий, которые подрывают или наносят ущерб демократическим институтам или препятствуют возвращению к демократии в Никарагуа", - утверждается в документе. По версии Байдена, "репрессивные и жестокие действия правительства Ортеги и тех, кто его поддерживает, вынуждают Соединенные Штаты действовать".

В список персон нон грата также входят избранные должностные лица, члены их аппаратов, мэры и их заместители, а также ряд чиновников высокого ранга из служб безопасности, госучреждений, пенитенциарных служб, судебных органов и МВД. Членам семей тех, кто попал под санкции, также запрещен въезд в США.

Байден также продлил на один год санкционный режим в отношении Никарагуа.